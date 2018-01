Na Hawaii ook vals raketalarm in Japan

Het alarm verscheen onder meer op de Japanse televisie en op de telefoons van gebruikers van de NHK-app. 'Noord-Korea lijkt een raket te hebben gelanceerd ... De regering roept de inwoners op te schuilen in gebouwen of ondergronds'.



De omroep corrigeerde het alarm al binnen enkele minuten. Dat gebeurde via een nieuw noodbericht, via de website van de NHK en via Twitter. Het corrigeren ging gepaard met het maken van excuses voor het veroorzaken van eventuele onrust.



Het is nog niet duidelijk waardoor het valse alarm afgegeven werd. Ook is er geen berichtgeving dat het valse alarm voor paniek in het land zorgde.