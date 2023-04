Na jaar ‘zomerkamp’ in Rusland omhelzen kinderen hun ouders weer: ‘Ze wilden ons adopteren’

De kinderen zijn in het afgelopen jaar gehersenspoeld en ook mentaal mishandeld, blijkt uit hun verhalen. Zo werd verteld dat hun ouders ze niet meer wilden zien en werden ze keer op keer verplaatst naar andere kampen. Daar zaten ze letterlijk opgesloten.

Ze hadden vooraf geen idee wat er met hen zou gebeuren. De 13-jarige Dasha Rakk bijvoorbeeld, wilde met haar tweelingzus de bezette stad Cherson verlaten en dacht naar een vakantiekamp op de geannexeerde Krim te gaan. Eenmaal daar, bleek er geen weg terug. ,,Ze zeiden dat we geadopteerd zouden worden, dat we voogden zouden krijgen", zegt Dasha zaterdag na de emotionele terugkeer naar haar moederland. ,,Toen ze ons voor het eerst vertelden dat we langer moesten blijven, begonnen we allemaal te huilen.”

Volledig scherm Moeder Iryna omhelst haar 13 jaar oude zoon Bohdan, zaterdag bij de terugkeer naar Oekraïne. © REUTERS

Kinderen achter een hek

De moeder van Dasha en haar zus reed vier landen door om - met hulp van een humanitaire organisatie - na een jaar eindelijk haar dochters weer te zien. Ze moest door Polen, Belarus en Rusland naar het kamp op de Krim. Daar zag ze de omstandigheden waarin de kinderen verbleven. ,,Het was hartverscheurend om te zien hoe de achtergebleven kinderen achter het hek zaten te huilen.”

Volgens Oekraïne zitten bijna 19.500 kinderen op vergelijkbare manier vast in Rusland of bezette gebieden. De internationale gemeenschap ziet het als ontvoering of deportatie van kinderen en vervolgt Rusland daarvoor. President Poetin wordt er hoogstpersoonlijk voor aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, net als de Russische Kinderombudsvrouw, Maria Aleksyivna Lvova-Belova. Volgens Rusland zijn de kinderen weggehaald voor hun eigen veiligheid.

Volledig scherm Yana Shapochko bij het zien van haar 9 jaar oude neefje Danyil, die door de Russen werd weggehaald bij zijn oma in Cherson. © REUTERS

Complexe operatie

Het is de vijfde keer dat kinderen dankzij de organisatie Save Ukraine worden teruggehaald naar hun moederland. Dat is een complexe operatie, aldus oprichter Mikola Koeleba. Hij heeft gezien hoe de kinderen de afgelopen tijd zijn behandeld, en niemand in Rusland een poging deed om hun ouders te vinden. ,,Er zijn kinderen die in vijf maanden vijf keer van locatie veranderden, sommigen zeggen dat ze leefden met ratten en kakkerlakken.”

Persbureau Reuters heeft Rusland om een reactie gevraagd, maar heeft die vooralsnog niet gekregen. Eerder deze week zei Lvova-Belova dat niemand de kinderen tegen de zin van hun ouders heeft verplaatst, tenzij hun ouders niet bekend waren. Altijd is naar toestemming gevraagd, stelt zij.

Internationaal wordt daar weinig van geloofd, immers is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Lvova-Bleova. De advocaat van Save Ukraine verzamelt ondertussen bewijsmateriaal van schendingen van mensenrechten. ,,Elk verhaal is een hele reeks aan internationale schendingen en dat kan niet onbestraft blijven.”

Volledig scherm Alla Yatsentiuk met haar 14-jarige zoon Danylo. © REUTERS