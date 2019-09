Na nacht van geweld in Hongkong willen demonstranten vandaag weer luchthaven bezetten

updateIn Hongkong trekken demonstranten na een nacht van geweld vandaag wederom naar de internationale luchthaven. De politie is massaal in oproeruitrusting aanwezig op stations waar de treinen richting de luchthaven vertrekken. Ook worden passagiers op het vliegveld extra gecontroleerd. Hoewel de regering eerder deze week toegevingen deed, blijven de inwoners protesteren.

Honderden demonstranten, onder wie velen gemaskerd en in het zwart gekleed, vielen gisteravond metrostations aan in Kowloon, ten westen van Hongkong. Ze vernielden verkeersborden, stookten vuurtjes op straat en bekladden muren met graffiti. Agenten gebruikten onder meer traangas om de actievoerders uiteen te drijven. De autoriteiten van Hongkong spraken in een verklaring van ‘schandelijk gedrag’.

Vandaag lijken de demonstranten dezelfde strategie te volgen als vorige week: chaos veroorzaken door de treinen van en naar de luchthaven stil te leggen en wegen te blokkeren, waardoor de passagiers uren moeten wachten. Vorige week moesten heel wat passagiers te voet naar het meest nabijgelegen station, kilometers verderop. Ook die stations werden na verloop van tijd geblokkeerd door betogers.

Om te voorkomen dat de betogers de luchthaven kunnen bezetten, houden agenten extra strenge controles op vliegtickets plaats. Vooralsnog zijn er geen ongeregeldheden, maar veel mensen zijn niet blij met de strenge controles. ,,Een 80-jarig familielid komt straks aan. Hoe kan ze ooit het vliegveld afkomen zonder onze hulp? Wij zijn normale mensen, maar de politie luistert niet”, zegt een bezoeker van het vliegveld die niet naar binnen mocht.

Bemoeienis

De luchthaven van Hongkong, die een van de drukste ter wereld is, was de afgelopen weken een belangrijke locatie voor de protesten tegen de regering. Dat de regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, eerder deze week aankondigde om de omstreden wet in te trekken die uitlevering aan moederland China mogelijk moet maken, doet het protest tot dusver niet luwen. De betogers willen minder bemoeienis van China.

De Duitse kanselier Angela Merkel, die momenteel op handelsmissie is in China, benadrukte nog eens dat de rechten en vrijheden van de inwoners van Hongkong moeten worden gegarandeerd. Merkel verklaarde met haar Chinese gastheren de spanningen in Hongkong en burgerrechten besproken te hebben. ,,In de huidige situatie moet alles worden gedaan om geweld te voorkomen,” zei Merkel nog tijdens een persconferentie met de Chinese premier Li Keqiang. ,,Oplossingen kunnen alleen worden gevonden door dialoog.”

Vorige week hadden duizenden demonstranten het vliegveld van Hongkong belegerd. Bekijk de video hieronder om te zien hoe dat er aan toe ging:

Volledig scherm De brandweer blust een brand veroorzaakt door demonstranten in Mong Kok. © AP