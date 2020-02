Na schokkende getuigenissen ligt lot van Weinstein nu in handen van de jury

Uitbraak Covid-19 China klopt aan bij techreuzen voor mobiele hulp in strijd tegen coronavi­rus

17 februari In de strijd tegen het nieuwe coronavirus heeft de Chinese overheid de hulp ingeschakeld van grote techbedrijven. Via een mobiele app moeten alle burgers worden gevolgd. Wie mogelijk ziek is of in contact is geweest met een besmette patiënt, krijgt code rood: binnenblijven.