Na strenge lockdown van bijna drie maanden is deze Australische stad coronavrij

De strenge lockdown in de Australische metropool en gedeelten van deelstaat Victoria loopt woensdag af. De horeca en winkels heropenen en mensen kunnen weer zonder beperkingen hun huis uit, al mogen ze tot 8 november maximaal 25 kilometer ver. De strenge beperkingen van het openbare leven werden begin augustus van kracht in de deelstaat waar 4,9 miljoen mensen wonen. De inwoners moesten thuisblijven en mochten zich enkel voor een aantal duidelijk omschreven doeleinden niet verder dan vijf kilometer van huis begeven. Afgelopen week nog is er tegen de beperkingen geprotesteerd in Melbourne. De centrale regering had veel kritiek op de draconische maatregelen. De tweede coronagolf heeft de staat Victoria zwaar getroffen, terwijl Australië in het algemeen de verspreiding van het virus goed onder controle heeft gehouden. Het land tekende tot nu toe 905 sterfgevallen op, waarvan 817 in Victoria. Op 25 miljoen inwoners heeft Australië sinds januari 27.500 besmettingen geteld.

Vakantie in eigen land

De Australische regering begon deze maand ook een campagne om vakantie in eigen land te promoten. Reizen naar onder andere Europa en de VS is komend jaar volgens de regering waarschijnlijk niet mogelijk, zolang er geen vaccin bestaat tegen het coronavirus.

In het land waar een op de dertien inwoners in de toeristensector werkt, moet met de Holiday Here This Year-campagne (vakantie hier dit jaar) het lokale toerisme weer op gang komen. De campagne kost 7 miljoen Australische dollar (bijna 4,3 miljoen euro). ,,Aangezien onze internationale grenzen naar verwachting in de nabije toekomst gesloten blijven en de zomervakantie al over een paar maanden begint, is dit een oproep aan alle Australiërs om iets nieuws te proberen en een vakantie in Australië te overwegen”, zei de minister van Toerisme Simon Birmingham. De Australische zomer begint in december.