Na vijf jaar is de Big Ben uit de steigers en maakt de beroemdste klok ter wereld weer geluid

Feiten over de Big Ben:



De toren is in 34 jaar is gebouwd.



Het eerste klokkenspel luidde op 31 mei 1859.



De bijnaam Big Ben verwijst naar de politicus Benjamin Hall (1802-1867) die aanzet gaf tot de bouw van de toren en vanwege zijn rijzige gestalte Big Ben werd genoemd.



De klok weegt zo'n 13,7 ton, is 7,2 meter hoog en heeft een diameter van 2,7 meter. Dat is groot en zwaar, maar het grootste exemplaar hangt in St. Paul's Cathedral, ook in Londen.



Big Ben bleef ook tijdens de Duitse aanval op Londen in de Tweede Wereldoorlog slaan, de inwoners zagen dat als daad van verzet.



De klok is gemaakt door de Whitechapel Bell Foundry en had twee weken nodig om af te koelen.