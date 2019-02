Na Washington stapt nu ook Moskou uit ontwapeningsverdrag INF

Het verdrag voor Intermediate-Range Nuclear Forces, of INF-verdrag, is een overeenkomst tussen de VS en de Sovjet-Unie, dat eind 1987 werd getekend door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. President Trump meent - net als voor hem andere Amerikaanse presidenten - dat Rusland het verdrag schendt, maar Rusland heeft dat altijd ontkent. Poetin bestrijdt de Amerikaanse claim nu nadrukkelijk als ‘ongefundeerde beschuldigingen'. ,,Onze Amerikaanse partners hebben aangekondigd dat ze het verdrag opzeggen, wij zeggen het ook op’', zei de Russische president vandaag tijdens een bijeenkomst met diplomaten. Hij gaf meteen het groene licht van de ontwikkeling van een nieuw type middellangeafstandsraket. Rusland zal ook geen nieuwe initiatieven nemen om met de Amerikanen over ontwapening te praten, zo zou Poetin er volgens Russische persagentschappen aan toe hebben gevoegd. "We wachten totdat onze Amerikaanse gesprekspartners voldoende gerijpt zijn om een gelijkwaardige en betekenisvolle dialoog over dit onderwerp te hebben", aldus Poetin.

NAVO achter VS

De VS gaf gisteren aan vanaf vandaag hun activiteiten in het kader van dit verdrag terug te schroeven en te stoppen. Daar is een half jaar mee gemoeid. Als Rusland echter alle wapens of wapensystemen die het verdrag verbiedt, vernietigt, dan kan het INF-verdrag overeind blijven. De NAVO heeft laten weten achter de stap van Washington te staan.



Hoewel de VS, zo sprak Buitenlandminister Mike Pompeo, bereid om met de Russen in gesprek te blijven over ontwapening. Maar het Kremlin klaagde vrijdag al dat de Amerikanen niet luisteren. ,,De Amerikanen willen gewoon niet met ons over serieuze aangelegenheden praten en willen niet naar onze argumenten luisteren.’’



