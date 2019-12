Nabestaanden Duitse terreurslachtoffers willen nationale herdenkingsdag

De 20 van 19 & 20 Imam Christ­church keek het kwaad in de ogen, nu heeft hij een boodschap voor iedereen

18 december We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: imam Gamal Fouda. Hij was vijf minuten bezig aan zijn vrijdagpreek toen een rechts-extremistische terrorist in zijn moskee in Christchurch 42 mensen doodschoot. Nu reist de imam de wereld rond met een boodschap vol vrede: ,,Haat zal ons niet verdelen als de liefde ons verenigt.”