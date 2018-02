Nabestaanden gezonken Argentijnse duikboot zamelen geld in voor eigen zoekactie

Met man en muis

Al ruim drie maanden stellen nabestaanden dag en nacht bij de poort van de marinebasis Mar del Plata die ene brandende vraag: wat is er op 15 november vorig jaar gebeurd met de onderzeeër San Juan en haar 44 bemanningsleden? Zij weigeren zich neer te leggen bij de stopzetting van de zoekactie naar de duikboot die na een trainingsmissie vrijwel zeker op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt. Met man en muis vergaan, onvindbaar voor de twaalf landen die onder leiding van Argentinië met satellieten en meetapparatuur naar de San Juan hebben gezocht. Acht dagen na de verdwijning zou nog enkele uren een geluidssignaal van de boot zijn opgevangen, 60 kilometer ten noorden van haar laatst bekende positie.

,,We willen weten wat er is gebeurd en jullie kunnen ons daarbij helpen. Met een kleine donatie kunnen we een flinke stap zetten’’, zegt Clarin Claudio Sandoval, oom van een van de bemanningsleden . Sandoval en andere nabestaanden hopen ten minste 250.000 dollar (203.000 euro) in te zamelen. Met dat geld kunnen private bergers uit de Verenigde Staten met hightechapparatuur worden ingehuurd. Dat geld is een begin, want hoe langer de operatie duurt, hoe hoger de kosten zullen oplopen. ,,We willen blijven zoeken, we zullen de hoop nooit opgeven. We willen onze familieleden terugvinden’’, staat te lezen op vlugschriften met de oproep om geld te geven. Ook op sociale media vragen de nabestaanden wanhopig om hulp.

De Argentijnse marine gaat ervan uit dat de boot is gezonken door technische problemen en dat de bemanning daarna nog hooguit tien dagen te leven had voordat alle zuurstof aan boord op was. Er wordt rekening gehouden met een explosie, of een implosie in het geval de onderzeeër op grote diepte is lekgeslagen. De San Juan (66 meter lang) verdween na een melding dat zeewater het ventilatiesysteem was binnengedrongen en kortsluiting een brand had veroorzaakt.

De zoektocht werd na twee weken afgeblazen, waarna de 44 bemanningsleden onder het commando van Pedro Martin Fernandez officieel werden herdacht. Onder hen de 35-jarige Eliana Maria Krawczyk, de eerste vrouw van de Argentijnse marine die diende op een onderzeeër. De nabestaanden hebben eerder deze maand, op 7 februari, president Mauricio Macri in een emotionele ontmoeting nog proberen over te halen de zoekactie opnieuw op te starten, in een groter gebied en met meer middelen. Zij gaven tegenover Macri ook opnieuw lucht aan het ongenoegen dat hen al drie maanden verteert. Zij ergeren zich aan het optreden van de Argentijnse marine en hechten weinig waarde aan de officiële lezing dat het zou gaan om een ‘tragisch ongeluk’. Sommige nabestaanden houden bij hoog en laag vol dat de 34 jaar oude San Juan, vervaardigd in Duitsland, in een slechte staat van onderhoud verkeerde. De marine en de president bestrijden dat. Volgens hen had de onderzeeër alle inspecties doorstaan en verkeerde de duikboot in ‘een perfecte conditie’.

