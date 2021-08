Nachtmerrie voor bestuurders, deel van autoweg VS verdwijnt in grond: ‘Nog nooit zoiets gezien’

twee dodenEen deel van een autoweg in de Amerikaanse staat Mississippi is gisteravond lokale tijd ingestort als gevolg van extreme regenval. Hierbij vielen twee doden en raakten zeker tien mensen gewond. Drie van hen verkeren in kritieke toestand. Inwoners van Mississippi en de naburige staat Louisiana hebben al dagen last van storm Ida die over het zuiden van de Verenigde Staten trekt. De orkaan is inmiddels afgezakt tot een tropische storm en trekt naar het oosten van het land.

De instorting van een deel van de autoweg bij Lucedale (Mississippi) is volgens autoriteiten vermoedelijk het gevolg van extreme regenval. Zeker zeven automobilisten kregen de schrik van hun leven toen ze opeens meters naar beneden duikelden. Volgens de verkeerspolitie was het gat ongeveer 15 tot 18 meter breed en maximaal negen meter diep.

‘Nog nooit zoiets gezien’

,,Ik heb in mijn 23 jaar dienstverband bij de politie nog nooit zoiets gezien”, vertelde Cal Robertson van de politie tegen CNN. Door de instorting lagen de betrokken auto’s ‘op elkaar gestapeld’, vertelde hij later tegen persbureau Associated Press. Robertson vermoedt dat veel slachtoffers het gat niet op tijd hebben gezien vanwege de extreme weersomstandigheden. ,,Je kunt je voorstellen dat als je ‘s nachts rijdt terwijl er hevige regen valt, het niets anders dan een muur van water is, waarbij je eigen koplampen op jou reflecteren.”

Een lijkschouwer die ter plaatse kwam, reageerde verbijsterd op het dramatische tafereel. ,,Het is het ergste dat ik ooit heb gezien”, vertelde hij tegen The Sun Herald. ,,Het was ronduit verdrietig. De weg stortte gewoon in van alle regen.” De inzet van kranen was nodig om de voertuigen uit het gat te krijgen. De verwachting is dat de autoweg de komende weken afgesloten blijft voor reparatiewerkzaamheden.

Orkaan Ida

Mensen in het door orkaan Ida getroffen zuiden van de Verenigde Staten zitten mogelijk nog weken zonder stroom. Volgens energiemaatschappij Entergy zal alleen al het in kaart brengen van de schade aan het netwerk dagen gaan duren. Door geblokkeerde wegen, overstromingen en het aanhoudende slechte weer zijn met name landelijke gebieden moeilijk te bereiken.

In de staat Louisiana, waar Ida aan land kwam, zaten dinsdagochtend volgens website poweroutage.us, die elektriciteitsstoringen in kaart brengt, nog altijd meer dan een miljoen adressen zonder stroom. In de iets oostelijker gelegen staat Mississippi ging het om 69.000 adressen.

Ziekenhuizen

Volgens gouverneur John Bel Edwards van Louisiana zijn in zijn staat ruim 25.000 monteurs op de been om het netwerk te herstellen. Ziekenhuizen hebben daarbij prioriteit, zei hij tegen CNN. ,,Allereerst hebben we onze ziekenhuizen nodig, meer dan wat dan ook.” Vier ziekenhuizen in de staat zijn geëvacueerd, omdat ze geen stroom hebben. Energiemaatschappij Entergy zei onder meer drones, boten en terreinauto’s in te zetten bij het werk. De stroomstoring bedreigt ook de watervoorziening, onder meer omdat een deel van de waterzuiveringsinstallaties op elektriciteit werken.

Voor zover bekend zijn in totaal vier mensen omgekomen door de storm. In het plaatsje Prairieville werd iemand geraakt door een omvallende boom. In New Orleans kwam iemand om het leven die door een overstroomde straat probeerde te rijden. Het aantal slachtoffers kan verder oplopen. ,,Overal in zuidoost Louisiana hebben we mensen die in de problemen zitten”, zei gouverneur Edwards.

