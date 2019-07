Nachtmerrie voor Nederlander (26) in Australië: gluurboer filmt backpackers

Wat de beste baan ooit leek op een boerderij aan de oostkust van Australië is voor een Nederlandse rugzaktoerist uitgedraaid op een levensechte nachtmerrie. Hij ontdekte dat zijn werkgever overal verborgen camera's had geïnstalleerd waarmee de man zijn jonge knechten begluurde. ,,Zoiets zie je in horrorfilms maar verwacht je niet zelf mee te maken’’, zegt Maron de Rooij (26) uit Huizen tegen deze site.

De kleinvee-transporteur uit de omgeving van Brisbane bij wie hij verbleef, werd donderdag veroordeeld wegens het doen van waarnemingen en/of maken van opnames in strijd met de privacywetgeving en bezit van materiaal dat werd gebruikt bij die inbreuken. Voor elk van die strafbare feiten kreeg de 44-jarige Conrad Cosgrove - die beweerde niet te hebben geweten dat wat hij deed niet mocht - een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van zes maanden met een proeftijd van achttien maanden.

Dat is minder dan De Rooij had verwacht, zegt hij over de telefoon vanuit Brisbane waar hij tijdelijk in een hostel verblijft. ,,Ik baal er wel een beetje van. De Australische politie zei me dat inbreuken op de privacywetgeving heel serieus worden genomen en dat er een maximale gevangenisstraf van drie jaar op staat. Ik ging er niet van uit dat de boer zolang zou moeten zitten maar vind het wel onbevredigend dat hij nu helemaal niet achter de tralies verdwijnt.’’

Infraroodlamp

Maron de Rooij. © Screenshot 9news.com.au De Nederlander reageerde in mei op een advertentie voor boerderijwerk bij Animal Ark Transport in Elimbah. Het leek volgens hem een lot uit de loterij: werken met geiten en ander kleinvee voor 500 Australische dollar per week (zo'n 311 euro) met gratis accommodatie en maaltijden én commissie voor extra werk.



,,Ik dacht dat ik de beste boerderijbaan ooit had gescoord maar die gedachte veranderde al snel’’, zegt De Rooij terugblikkend. Hij nam op 28 mei zijn intrek bij Cosgrove. Diens boerderij in the middle of nowhere bestond uit een verzameling containerachtige huisjes met daartussen een carport. Tijdens de rondleiding kreeg de Huizenaar naar eigen zeggen al een raar gevoel.



,,Boven mijn bed hing een infraroodlamp die volgens de boer ‘s nachts aanging tegen de insecten. Vreemd dacht ik. Vanuit mijn IT-achtergrond en werk in Nederland, waarbij ik ook camerasystemen installeerde, wist ik dat infrarood nachtzicht geeft. Als die lampen inderdaad insecten buiten houden, waarom hangen ze dan niet overal in Australië, vroeg ik mezelf af.’’

Rookmelder

Even later kreeg de twintiger opnieuw een raar gevoel, toen zijn gastheer en werkgever wees naar de plek waar een rookmelder hoorde te hangen. ,,Hij zei het apparaat om praktische redenen te hebben verwijderd maar beloofde het te zullen terughangen. Uit het plafond zag ik een zwarte USB-stekker hangen. Vreemd, dacht ik opnieuw. Dezelfde gedachte kreeg ik toen de boer me zei dat de huisregel voorschreef dat er elke avond gedoucht moest worden maar ik zat zó in mijn farmwork-bubble dat ik de signalen negeerde.’’

Het vinden van goed boerderijwerk is volgens De Rooij erg lastig in Australië. Veel backpackers azen op zo'n baantje omdat ze daarmee hun verblijf in het land kunnen verlengen. Na 88 dagen werken bij een boer mag je nog een jaar blijven. Kortom: veel gegadigden en weinig baantjes. ,,Daarbij geldt bovendien: voor jou tien anderen. Zo moest ik een boer elke week 50 Australische dollar (31 euro) betalen om voor hem te mogen werken.’’

Alarmklokje

De Huizenaar voelde naar eigen zeggen pas echt nattigheid bij zijn nieuwe werkgever toen hij het alarmklokje naast zijn bed wilde bijstellen. Dat stond niet op de juiste tijd. ,,Achter het spiegelglas zag ik een cameraatje en aan de achterkant van het apparaat een USB-kabel met een geheugenkaart. Ik geloofde mijn ogen niet. Zoiets zie je in horrorfilms en video’s maar verwacht je niet zelf mee te maken. Daarna vond ik nog zes verborgen camera’s, onder andere in de wand naast mijn bed en in de douche. In eerste instantie dacht ik: als hij mij wil begluren dan doet hij dat maar. Maar na vijf minuten op mijn bed te hebben gezeten, realiseerde ik me dat er sprake was van een ander verhaal.’’

Quote Ik dacht: ik geef hem een klap op zijn bek en bel dan de politie maar voor je weet trekt zo iemand een jachtge­weer en schiet je overhoop

Het eerste wat De Rooij dacht was: Ik geef de boer een klap op zijn bek en bel dan de politie. Dat leek hem bij nader inzien niet zo slim. ,,Voor je het weet trekt zo iemand een jachtgeweer en schiet je overhoop. Dat soort incidenten gebeurt nogal eens in Australië. De politie bellen was uitgesloten omdat ik niet wist of er ook microfoons in mijn kamer hingen.’’

Toneel spelen

De Rooij besefte dat hij toneel moest gaan spelen om geen argwaan te wekken bij de boer. ,,Ik ging in bed liggen en verschool me onder de dekens. In het donker verstuurde ik een bericht naar familie in Brisbane waar we al vijftien jaar geen contact mee hadden gehad. Een nichtje belde de politie.’’

Met de komst van de agenten, de volgende morgen, viel er een last van de schouders van de Nederlander. Die dacht dat de zaak was opgelost maar dat bleek een vergissing. ,,De boer werd weliswaar opgepakt maar de politie kon de boerderij niet doorzoeken omdat ze geen huiszoekingsbevel had. Daarop opperde ik om de verborgen camera’s aan te wijzen terwijl de agenten van buitenaf toekeken. Na het zien van de geheime apparatuur hadden ze geen bevel meer nodig om de boel te doorzoeken.’’

Urinoir

Behalve de verborgen camera's ontdekte de Nederlandse rugzaktoerist ook twee lege dozen van videorecorders. Of de politie opnames in beslag nam die Cosgrove in het geniep maakte van eerdere knechten, is De Rij niet bekend.

,,Pas na de huiszoeking begreep ik ook waarom de boer bij onze kennismaking maar bleef vragen of ik nog een kop koffie wilde en zei dat ik bier mocht drinken tijdens het werken. Hij had onder een afdakje een urinoir gebouwd waarin hij zo naar binnen kon kijken vanuit zijn slaapkamerraam.’’

Waarschuwing

De Huizense backpacker verbleef afgelopen maand bij zijn familie om bij te komen van de levensechte nachtmerrie. Hij nagelde Cosgrove publiekelijk aan de schandpaal op Facebook toen twee weken na de arrestatie van de Australiër opnieuw een advertentie circuleerde voor boerderijwerk bij Animal Ark Transport. Dat bericht werd meer dan 1.000 keer gedeeld en ging viral. Een uur later stond de Australische televisie op de stoep. ,,Ik ben hartstikke blij met alle aandacht. Mijn doel was om andere backpackers te waarschuwen’’, aldus Maron de Rooij.

Hij vertrekt binnenkort voor twee weken vakantie naar Bali. ,,Daarna ga ik opnieuw farm work zoeken in Australië’’, klinkt het enthousiast.

Een van de politieagenten tijdens het doorzoeken van de slaapkamer van de Huizenaar. Boven het hoofdeinde hangt de witte infraroodlamp die de insecten zogezegd moest buiten houden. © Privéfoto.