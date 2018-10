Nadia Murad en Denis Mukwege winnen Nobelprijs voor de Vrede

Mukwege (63), die eerder al als favoriet voor de prijs was genoemd, is bekend door zijn actie tegen seksueel geweld in het oosten van Congo en door zijn medische behandeling van slachtoffers. De 63-jarige arts leidt het Panzi-ziekenhuis in Bukavu, de hoofdstad van de al circa twintig jaar door bruut geweld geplaagde provincie Zuid-Kivu. Hij geeft niet alleen medische hulp maar probeert er slachtoffers ook psychologisch en financieel bij te staan.

Murad (25) komt uit het noorden van Irak en behoort tot jezidi-minderheid. Ze werd in 2014 op 21-jarige leeftijd ontvoerd door Islamitische Staat en maandenlang misbruikt voordat ze naar Duitsland wist te vluchten. Ze zet zich in voor de jezidi's, vooral voor de vrouwen die als seksslaaf zijn misbruikt door IS. In 2014 won zij al de Sacharov Mensenrechtenprijs. Ze is nu 25 jaar oud en woont in Duitsland en werkt onder meer als ambassadeur voor de Verenigde Naties.