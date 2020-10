Nasa-sonde verliest deeltjes van asteroïde in de ruimte

De Nasa-sonde Osiris-Rex, die er eerder deze week in slaagde om zeer grote hoeveelheden deeltjes van de asteroïde Bennu te verzamelen, verliest ook kostbare monsters in de ruimte. Dat meldt de Amerikaanse organisatie Nasa, die verantwoordelijk is voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.

,,We denken dat we momenteel een klein deel van het materiaal aan het verliezen zijn, maar dat is meer dan ik zou willen. Ik maak me zorgen sinds ik de foto’s heb gezien’’, zo verklaarde Dante Lauretta, de chef van de missie, in een haastig georganiseerde, telefonische persconferentie.

Volgens de wetenschapper heeft de sonde 400 gram materiaal van Bennu meegenomen, veel meer dan vooraf werd verwacht. De monsterhouder aan het uiteinde van de robotarm drong bovendien zo diep in de asteroïde en met zo’n kracht, dat stenen naar binnen werden gezogen die vast zijn komen te zitten rond de rand van het deksel. ,,We zijn hier bijna het slachtoffer van ons eigen succes’’, aldus Lauretta.

Al 5 tot 10 gram is ontsnapt. Die zweeft rond de arm van de sonde en blijft daar hangen vanwege de microzwaartekrachtomgeving. Daardoor gedragen de deeltjes zich als vloeistoffen.

Meetoperatie geannuleerd

Zaterdag was er een meetoperatie van de massa gepland, maar die is geannuleerd. Met die operatie zouden de wetenschappers het risico lopen dat nog meer deeltjes ontsnappen. De prioriteit is nu om de activiteiten van de sonde zo veel mogelijk te beperken en de monsters zo snel mogelijk op te slaan in een container in de sonde. Daar moet het apparaat nog op voorbereid worden.

,,We zullen moeten wachten tot we thuis zijn om precies te weten hoeveel materiaal we hebben’’, zei Lauretta tegen verslaggevers. ,,Zoals u zich kunt voorstellen, is dat erg moeilijk. Maar het goede nieuws is dat we veel materiaal zien.’’

Bennu bevindt zich op bijna 333 miljoen kilometer afstand van de aarde. De sonde die het materiaal van de asteroïde verzamelde, werkt helemaal zelfstandig. De afstand naar de aarde is zo groot dat de vluchtleiding niet kan ingrijpen. De wetenschappers achter de missie hopen dat ze minstens 60 gram kunnen ophalen. In 2023 moet de ruimtesonde op aarde landen. De missie kost zo’n 1 miljard dollar.