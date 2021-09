Nasleep duikbootrel: ‘Fransen zeggen ontmoeting met Britse defensieminister af’

De afzegging lijkt verband te houden met de diplomatieke crisis die is ontstaan nadat Australië bekendmaakte een koopovereenkomst voor Franse onderzeeërs, ter waarde van ruim 30 miljard euro, te annuleren ten gunste van vaartuigen van Amerikaanse makelij. Daardoor is er ook grote spanning ontstaan tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste land zit namelijk samen met de VS en Australië in het nieuwe zogenoemde veiligheidspact AUKUS, waarin de aanschaf van de Amerikaanse onderzeeërs door Australië is geregeld.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken noemde het verscheuren van het koopcontract “een mes in de rug”. Australië zegt echter juist “openhartig, open en eerlijk” tegen Frankrijk te zijn geweest over de zorgen die het land had over de onderzeeërdeal. Die zou te duur zijn geweest en jaren achterlopen op schema.

Britse premier

De Britse premier Boris Johnson probeerde de diplomatieke rel in de nacht van zondag op maandag wat te sussen. Op een vlucht naar New York zei hij tegen meevliegende journalisten dat “de liefde” van zijn land voor Frankrijk “onuitroeibaar” is. Ook benadrukte hij tegen de aanwezige verslaggevers het “immense belang” dat het VK hecht aan zijn relatie met Frankrijk.

De Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse president Joe Biden zullen de komende dagen met elkaar bellen over de kwestie. Macron besloot vrijdag vanwege de crisis zijn ambassadeurs uit de VS en Australië terug te roepen.

Ook zegde Frankrijk zondag, volgens Zwitserse media, een ontmoeting tussen Macron en de president van Zwitserland af, wegens woede over een Zwitsers besluit om Amerikaanse, en geen Franse, straaljagers aan te schaffen. Frankrijk ontkende zondag dat de afspraak is afgezegd, maar Zwitserland bevestigde de annulering.