Nationale garde VS op bevel van Trump paraat om standbeelden te beschermen

Man (25) vlucht voor politiecon­tro­le en steekt zichzelf in brand in Zwitser­land

2:35 In de Zwitserse stad Winterthur heeft een 25-jarige man zichzelf in brand gestoken nadat hij eerst was gevlucht voor een politiecontrole. Volgens de lokale politie is de man woensdag met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee agenten die ter plekke waren, liepen brandwonden op.