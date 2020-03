Natuur herovert Venetië: helderblauw water, vissen en broedende eenden in het midden van de stad

In één verzor­gings­te­huis in Spanje vielen twintig doden

20 maart Spanje overschreed vrijdag de grens van 1000 doden ten gevolge van het coronavirus. Zoals overal zijn dat vooral ouderen. Maar opvallend en verontrustend is het grote aantal slachtoffers in verzorgingshuizen. In één huis in Madrid vielen tot nu toe 20 doden.