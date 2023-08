Natuurbrand legt 3300 hectare in de as op Tenerife: brandweer is controle kwijt, duizenden mensen worden geëvacueerd

De regionale leider Fernando Clavijo spreekt over de ‘meest complexe brand op de Canarische Eilanden in vier decennia’. De brand woedt in droog bosgebied bij de grote vulkaan El Teide op het Spaanse eiland. De hulpdiensten zeggen dat het vuur een vallei nadert waar zich meerdere campings bevinden. De natuurbrand heeft tot dusver een gebied verwoest van 3300 hectare. De rook hangt boven vrijwel het hele eiland en overal ligt as.

De hulpdiensten hebben tot dusver al zo’n 4500 mensen in veiligheid gebracht. Het Rode Kruis heeft sporthallen ingericht als opvangplek. Inwoners van plaatsen die vooralsnog geen gevaar lopen is gevraagd om thuis te blijven. Honderden brandweerlieden en militairen proberen ondertussen het vuur te blussen. De autoriteiten hebben inmiddels extra blusvliegtuigen ingevlogen om te helpen bij de strijd tegen het oprukkende vuur. De vliegvelden op het eiland zouden nog wel normaal functioneren.

Het bluswerk wordt bemoeilijkt doordat de zestien beschikbare blusvliegtuigen en -helikopters alleen bij daglicht kunnen worden ingezet, zei Clavijo.

,,De brand is uit de hand gelopen’’, aldus Clavijo op een persconferentie in Santa Cruz. ,,De vooruitzichten zijn niet positief. Ons doel is ervoor zorgen dat het vuur niet verder oprukt. Het was een hele zware dag. We gaan proberen de eigendommen van de bewoners te beschermen.”

Volgens de lokale krant El Día woedt de brand in de gemeenten Arafo, Candelaria, Santa Úrsula en La Victoria de Acentejo in het noordoosten van het Spaanse eiland. Het vuur verspreidt zich steeds verder naar het noorden.

Ontruimd

Het lastig begaanbare terrein met steile ravijnen bemoeilijkt het werk van de brandweer, die volgens plaatselijke media ook helikopters inzet bij de bluswerkzaamheden. Inwoners van het gebied worden in veiligheid gebracht. Meerdere dorpen zijn ontruimd.

Het gebied dat in brand staat is ongeveer 3300 hectare. Dat is bijna twee keer zo groot als de enorme brand die in 2020 een groot deel van de Deurnese Peel in de as legde, naar verluidt de grootste natuurbrand ooit in Nederland.

De Canarische Eilanden, waar Tenerife deel van uitmaakt, zijn de afgelopen week geteisterd door een hittegolf. Hulpdiensten waarschuwden van tevoren dat er door de droogte een verhoogd risico is op bosbranden.

Tot dusver zijn er geen reisbeperkingen opgelegd. De verantwoordelijke instanties benadrukten dat in de belangrijkste toeristische gebieden en steden op het eiland alles zijn normale gang gaat. Die liggen ook betrekkelijk ver van de brand. Ook de luchthavens op het eiland functioneren normaal.

Nog geen hulpvragen van Nederlanders op Tenerife Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn tot donderdag halverwege de middag nog geen hulpvragen van Nederlanders op Tenerife binnengekomen. BuZa staat in contact met de plaatselijke autoriteiten. Ook bij alarmcentrale SOS International en die van de ANWB zijn nauwelijks of geen meldingen gekomen. Eurocross kreeg er eentje.

Volledig scherm Meerdere dorpen zijn ontruimd. © ANP / EPA

Volledig scherm Het vuur begon afgelopen nacht op te waaien. © ANP / EPA

Volledig scherm Een bewoner vlucht met zijn hond voor de rook. © ANP / EPA