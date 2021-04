Navalny afgevoerd naar ziekenhuis strafkamp: ‘Celgenoten hebben tbc’

Het nieuws volgt op dezelfde dag dat de 44-jarige Kremlincriticus via zijn Instagramaccount liet berichten, dat drie van de vijftien celgenoten op dezelfde gevangenisafdeling in het ziekenhuis liggen omdat zij mogelijk tuberculose hebben. Zelf had hij lichte verhoging (38,1 graden) en last van een nare hoest. Volgens de krant Izvestia is Navalny in het ziekenhuis inmiddels op het coronavirus getest.