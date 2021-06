‘Navalny-eenheid vergiftigde ook Russische schrijver’

De bekende Russische schrijver Dmitri Bykov is in april 2019 waarschijnlijk vergiftigd door dezelfde veiligheidsagenten die ook oppositieleider Aleksej Navalny vorig jaar augustus het zenuwgif novitsjok toedienden.

Dat blijkt uit onderzoek van de Russische nieuwssite The Insider in samenwerking met het Britse onderzoekscollectief Bellingcat en de Amerikaanse televisiezender CNN. Bykov, een van Ruslands prominentste intellectuelen en verklaard tegenstander van president Vladimir Poetin, overleefde ternauwernood, nadat hij ziek werd tijdens een lezingentour in april 2019.



The Insider beweert dat dezelfde leden van een chemische wapeneenheid van de Russische veiligheidsdienst FSB die Navalny jarenlang hebben gevolgd ook Bykov een jaar lang achterna zaten. De nieuwssite noemt twee FSB’ers bij naam. Zij kwamen veelal rond dezelfde tijd aan op locaties waar ook Bykov heen ging en vertrokken vrijwel tegelijkertijd met hem.



De onderzoekers gebruikten logboeken van vliegreizen en gegevens van telefoongesprekken om de bewegingen van de officieren te volgen. De gegevens zouden ze hebben verkregen op de ‘zwarte markt’, waarschijnlijk via personen binnen de veiligheidsdiensten zelf.

Bykov begon zich op 16 april 2019 misselijk te voelen op de luchthaven van Jekaterinburg, vertelt zijn echtgenote tegen The Insider. Toen het vliegtuig opsteeg begon hij te braken, zwaar te ademen en hevig te zweten. Volgens de nieuwssite heeft Bykov zelf beweerd dat zijn symptomen erg leken op de verschijnselen die Navalny beschreef. Bij de landing bracht een ambulance Bykov naar een plaatselijk ziekenhuis, waar hij enkele dagen in een kunstmatige coma werd gehouden. Daar hebben collega-schrijvers met de autoriteiten gesoebat om hem per medisch vliegtuig naar Moskou te laten vervoeren.

Quote Het is moeilijk voor te stellen dat de gifmengers de kamer zouden zijn binnengeko­men zonder de hulp van het hotelperso­neel The Independer

Uiteindelijk lukte dat en kwam de auteur weer bij bewustzijn in een kliniek in Moskou waar hij tien dagen later werd ontslagen. Bykovs ontslagbrief uit het ziekenhuis stelde dat zijn plotselinge ziekte had te maken met een niet-geïdentificeerde bacteriële voedselvergiftiging.

The Insider schrijft dat er mogelijk vergif op Bykovs kleding is aangebracht, toen hij niet in zijn hotelkamer in Novosibirsk was. Dat komt overeen met de aanslag op Navalny. Die liet eind vorig jaar onder valse voorwendselen een FSB-er telefonisch bekennen dat hij novitsjok op zijn ondergoed had aangebracht in Navalny’s hotelkamer in Tomsk.

Opvallend is dat het Domina Hotel in Novosibirsk, waar Bykov en zijn vrouw van 13 en 15 april verbleven, ook het onderkomen zou zijn waar Navalny en zijn medewerkers oorspronkelijk van plan waren te verblijven tijdens een rondreis door Siberië in augustus 2020. Navalny zag daarvan af, nadat zijn medewerkster Maria Pevtsjich vermoedde dat de FSB hen daar in de gaten hield.

Volledig scherm Het team van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vertelde dat sporen van een zenuwgif waren aangetroffen op een lege waterfles in zijn hotelkamer. Daar verzamelden medewerkers van de politicus zelf bewijsmateriaal nadat hij onwel was geworden. © videostill

Volgens de nieuwssite moet het hotelpersoneel hebben geweten wat er destijds met Bykov is gebeurd. ,,Het is moeilijk voor te stellen dat de gifmengers de kamer zouden zijn binnengekomen zonder de hulp van het hotelpersoneel.’’ Het hotel weigert commentaar te geven op het onderzoek.

De FSB-eenheid voor chemische wapens wordt door het onderzoeksrapport ook in verband gebracht met de vergiftiging van oppositiepoliticus Vladimir Kara-Moerza. Die overleefde in het verleden zelfs twee keer een vergiftiging, de laatste keer begin 2017.

In het lichaam van de Russische oppositie-politicus Aleksej Navalny werd in 2020 een dodelijk gif aangetroffen: