Navo blijft rekening houden met volledige bezetting Oekraïne

Stoltenberg wijst op de blijvend grote Russische troepenopbouw in en om Oekraïne en de retoriek van president Poetin in zijn speech maandagavond. Hij signaleert ook nog steeds provocaties en pogingen om een voorwendsel te vinden voor meer agressie. ,,Wat we zien is de verdere invasie van een land waar de Russen al in 2014 binnenvielen.” Stoltenberg wees ook op de gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters die Rusland in de onmiddellijke nabijheid van Oekraïne en op de Krim in grote aantallen achter de hand houdt, klaar om aan te vallen. Hij sprak van ‘het gevaarlijkste moment voor de Europese veiligheid in generaties’.