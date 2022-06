Navo-chef Stoltenberg: Oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren

Niemand weet het precies, maar de kans is groot dat de oorlog in Oekraïne nog jaren gaat duren. Dat zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag . ,,We moeten Oekraïne niet opgeven. Ook al zijn de kosten hoog. Niet alleen voor militaire steun, ook door stijgende energie- en voedselprijzen.’’

De levering van moderne wapens aan Oekraïense troepen vergroot volgens Stoltenberg de kans dat de Oost-Oekraïense Donbas-regio wordt bevrijd van Russische bezetting. ,,Daar gaan we mee door. Want als Poetin uit deze oorlog leert dat hij gewoon door kan gaan zoals hij deed na de oorlog in Georgië van 2008 en de bezetting van de Krim in 2014, dan betalen we een veel hogere prijs.’’

De Navo zal Oekraïne dus blijven steunen in zijn zelfverdediging, maar maakt officieel geen deel uit van het conflict. ,,We helpen het land, maar we sturen geen Navo-soldaten naar Oekraïne. We hebben onze eigen verdediging versterkt, met 40.000 troepen onder Navo-commando. We beveiligen het grondgebied van de alliantie te land, ter zee en in de lucht. Dit is een duidelijke boodschap aan Moskou, zodat er geen misverstanden bestaan ​​over onze paraatheid’’, aldus de Noorse Navo-baas in het interview.

Tijdens een Navo-top in Madrid later deze maand wordt een nieuw steunpakket voor Oekraïne besproken. Dat moet het land helpen bij de overgang van oude wapens uit het Sovjettijdperk naar modern westers wapentuig, zei Stoltenberg eerder deze week.

Steun Boris Johnson

Ook de Britse premier Boris Johnson benadrukt vandaag dat andere landen Oekraïne moeten blijven steunen. ,,Het is van belang dat Oekraïne sneller wapens, uitrusting, munitie en training krijgt dan de aanvaller”, schrijft Johnson in een opiniestuk in The Sunday Times. ,,Tijd speelt een essentiële rol”, stelt de Britse premier. ,,Alles hangt ervan af of Oekraïne sneller in staat is om zijn grondgebied te verdedigen dan dat Rusland in staat is opnieuw aan te vallen”. De premier waarschuwde het Britse volk zaterdag ook al tegen ‘Oekraïne-moeheid’ nu de oorlog voorlopig nog niet ten einde lijkt.

Want die oorlog gaat onverminderd voort in de Donbas. Ondanks de massale Russische beschietingen blijven Oekraïense troepen zich verzetten in de industriestad Sjevjerodonetsk. ,,De strijd om volledige controle over de stad gaat door”, meldt de staf van de Oekraïense strijdkrachten in haar dagelijkse rapport. De stad is een belangrijk doelwit van de Russische aanval. Als Sjevjerodonetsk in Russische handen valt, hebben ze de controle over de hele regio Loehansk.

Azot-fabriek

Er bevinden zich nog zo'n tienduizend burgers in de industriestad. Een deel van deze groep, ruim vijfhonderd mensen, heeft dekking gezocht in de schuilkelders van de chemische Azot-fabriek. Ondanks talloze aanvallen op de fabriek, willen de mensen volgens het regionale bestuur niet worden geëvacueerd. ,,Er is constant contact met hen. Ze hebben verschillende keren evacuatie aangeboden gekregen, maar dat willen ze niet”, zei gouverneur Sergej Gaidai van de regio Loehansk zaterdag op televisie. 568 burgers, onder wie 38 kinderen, hebben onderdak in de fabriek.

De Russen kondigden woensdag een humanitaire corridor aan, maar wel naar gebied dat in handen is van Rusland. De Oekraïners wantrouwden de Russische beloften echter. De Russen beschuldigden op hun beurt Oekraïense militairen ervan geweld te gebruiken om te voorkomen dat burgers konden ontsnappen.

Volgens gouverneur Gaidai komt de nieuwe levering van westerse wapens te laat. ,,Het is goed dat het Westen ons helpt, maar het maakt niet veel meer uit. Gezien de Russische aanvallen zijn er geen veilige plekken meer in de regio Loehansk’’, aldus de gouverneur in een interview met het Franse persbureau AFP.

Volledig scherm Navo-baas Jens Stoltenberg in gesprek met de Zweedse premier Magdalena Andersson. © AP