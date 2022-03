Navo: meer militaire steun aan Oekraïne, ook verdediging tegen massavernietigingswapens

Op de vraag of er intelligence is die erop wijst dat Rusland deze wapens zou willen inzetten gaf Stoltenberg hetzelfde antwoord als gisteren: ,,We zijn bezorgd. We zien de Russische retoriek, we zien dat ze proberen een voorwendsel te vinden (door Oekraïne van het bezit van chemische wapens te beschuldigen, red.) en ze hebben ze eerder gebruikt.” Eerder zei Stoltenberg ook al dat gebruik van dit soort wapens ‘de aard van het conflict fundamenteel zou veranderen’ en ‘ernstige, verreikende gevolgen’ zou hebben.



President Zelenski, die de dertig staats- en regeringsleiders per video toesprak, deed een dringend beroep op meer militaire hulp. Hij beschuldigde Rusland ervan in Oost-Oekraïne al fosforbommen te hebben gebruikt. Maar de Navo houdt vast aan haar lijn: geen enkele Navo-militair of -piloot naar Oekraïne, omdat de Navo dan een partij zou worden in een oorlog die alleen maar meer slachtoffers, menselijk leed en verwoestingen kost. ,,Het is onze verantwoordelijkheid escalatie tegen te gaan”, aldus Stoltenberg.