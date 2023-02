Navo-topman over 1 jaar oorlog: ‘Met wapens die we aan Oekraïne leveren, verdedigen we onszelf’

ex-werknemers ‘Dictatuur’ in Plopsaland met homofobie en treiterij­en: ‘Hij vloekte, tierde en gooide papier naar mijn hoofd’

In een onderzoek van de Belgische krant De Tijd spreken zo'n vijftig anonieme getuigen van grensoverschrijdend gedrag bij pretpark Plopsaland. Hoewel er ook steun komt van werknemers, zijn ex-werknemers Philip en Régis snoeihard voor het bedrijf. Ze vertellen hier uitgebreid over hun ervaringen. 'Het was werken met handboeien aan’