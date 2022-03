Navo vreest hardere oorlog met meer doden en verwoestingen

Navo-topman Jens Stoltenberg zei dat zojuist na afloop van een bijeenkomst met de Navo-ministers van Buitenlandse Zaken. Stoltenberg leidt dat af uit de hoeveelheid zware wapens die de Russen nog steeds naar Oekraïne brengen. Stoltenberg wijst ook op de intensieve aanvallen op steden in Oekraïne en afgelopen nacht op de Zaporizja-kerncentrale, de grootste van Europa, in het zuidoosten van Oekraïne.

Luchtruim

Ondanks de verergerende situatie overweegt de Navo geen no-flyzone boven Oekraïne. Ze zou die dan ook moeten handhaven en dat zou het bondgenootschap in direct conflict kunnen brengen met Rusland. ,,We zouden dan Russische vliegtuigen moeten neerschieten. Hoe pijnlijk ook (voor Oekraïne, red.), dat kunnen we niet doen. Er gaan geen Navo-vliegtuigen naar het Oekraïense luchtruim en geen Navo-troepen naar Oekraïens grondgebied”, aldus Stoltenberg, die erkende dat de optie wel is ‘genoemd’.

Quote Er staat veel op het spel. Het gaat om democratie of autocratie, om de wereld waarin wij willen leven Jens Stoltenberg, Navo-topman

Volledig scherm Navo-topman Jens Stoltenberg bij een bijeenkomst met Navo-ministers. © REUTERS

,,Onze hoofdtaak is de veiligheid van onze dertig lidstaten, van de 1 miljard mensen in onze landen”, gaat hij verder. ,,Wij zijn geen partij in dit conflict. Dat zou alleen nog maar tot meer slachtoffers en verwoestingen leiden.”

Ook het Nederlandse kabinet voelt niks voor een door de Navo geforceerde no-flyzone boven Oekraïne, zei minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vanmiddag in Brussel. ,,Ik begrijp heel goed dat Oekraïne ons om die hulp vraagt. Maar toch is het niet verstandig. Dan lopen we de kans dat de hele Navo, wij allemaal, in een oorlog terechtkomen. De kunst is nu aan de ene kant schouder aan schouder te staan met Oekraïne, ook door het leveren van wapens, maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat het conflict niet verder escaleert.”

Hoekstra noemt het ‘ongemakkelijk’ dat niet duidelijk is wat Poetins volgende stap zal zijn. ,,Dit scenario werd voor mogelijk maar ook als onwaarschijnlijk gezien. Daarom moeten we op twee sporen blijven inzetten: we moeten glashelder stellen dat we dit niet accepteren, maar we moeten ook de mogelijkheid van de-escalatie openhouden.”

Dialoog

Wel reageert de Navo op de verdere Russische troepenaanvoer, met name door extra versterking van zijn strijdkrachten op de oostflank. Duizenden extra troepen zijn al onderweg, 130 jachtvliegtuigen staan op high alert klaar en de Navo heeft meer dan 200 schepen in de regio. De Navo zal ‘elke centimeter’ eigen grondgebied verdedigen, aldus Stoltenberg. Hij toonde zich pessimistisch over de toekomst. Hij voorziet ‘een conflict voor jaren’ en stelde vast dat de relatie met Rusland ‘fundamenteel is veranderd’.



,,Er staat veel op het spel. Het gaat om democratie of autocratie, om de wereld waarin wij willen leven.” Ondanks de flink verstoorde relatie met het Kremlin houdt de Navo permanent de deur open voor hervatting van de dialoog met Rusland. Intussen blijft de Navo, of beter: haar lidstaten, ook zoveel mogelijk Oekraïne en andere partnerlanden zoals Georgië, Moldavië en Bosnië en Herzegovina helpen met leveranties van militair materieel, met name antitankwapens en luchtverdediging.

