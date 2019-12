Navy Seals vegen de vloer aan met Donald Trumps nationale held

Getuigenverklaringen in het proces tegen Navy Seal Edward Gallagher (39) liegen er niet om. Andere commando’s schetsen op videobeelden waarop de krant The New York Times nu de hand heeft weten te leggen, een vernietigend beeld van hun teamleider. Voor het oog van de camera’s vertellen de soldaten van het Alpha Platoon Seal Team 7 met horten en stoten hun verhaal. Sommigen barsten in tranen uit als zij hun ervaringen met hun commandant in Irak beschrijven. Zij noemen Gallagher tegenover onderzoekers van de Naval Criminal Investigatice Service (NCIS) ‘een kwaardaardig man’ die er genoegen in schepte alles wat bewoog te doden. ,,Hij was ook apetrots op wat hij deed’’, aldus Craig Miller, een van Gallaghers meest ervaren teamleden. De Navy Seals kaartten zijn gedrag aan bij officieren maar kregen aanvankelijk geen gehoor. Hen werd te verstaan gegeven dat hun eigen carrières eronder zouden lijden als zij erover bleven praten. Uiteindelijk werd toch een onderzoek ingesteld.