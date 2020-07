Nazikopstuk Wächter wilde vluchten via ‘Rattenlijn’, maar stierf tijdens zijn vlucht

Met hulp van het Vaticaan ontkomen duizenden nazi's na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Amerika. Ze doen dat via de Rattenlijn, een route waarbij oorlogsmisdadigers met valse papieren via Italië Europa ontvluchten. Onder hen kopstukken als Adolf Eichmann (architect van de Holocaust), Franz Stangl (commandant van de vernietigingskampen Sobibor en Treblinka) en Josef Mengele (de 'engel des doods' van Auschwitz). Vooral Argentinië, waar president Juan Peron en zijn vrouw Eva grote sympathie koesteren voor Hitlers nationaal-socialisme, is een populaire eindbestemming.



Ook Otto Wächter probeert via deze Rattenlijn zijn straf te ontlopen. De Oostenrijkse SS-generaal wordt gezocht voor de dood van honderdduizenden joden in Polen en Oekraïne waar hij gouverneur was. Wächter zal Argentinië nooit bereiken. Op 13 juli 1949 overlijdt hij in Rome, in de armen van zijn landgenoot, bisschop Alois Hudal.