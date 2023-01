Nederland dient in Brussel voorstel PFAS-verbod in: ‘Grootste stoffenverbod ooit in Europa’

Vandaag heeft Nederland met in totaal vijf landen de eerste stap gezet voor een Europees verbod op PFAS. Het verbod op zowel het gebruik als de productie van dergelijke stoffen - denk aan de teflonlaag in een koekenpan - moet de risico's voor mens en milieu beperken.

Dit is het grootste stoffenverbod ooit in Europa. Het is ook een complex verbod, omdat er meer dan 10.000 soorten PFAS bestaan. En die duizenden stoffen worden gebruikt in een veelvoud aan producten. ,,Dit is absoluut een belangrijke stap’’, verklaart RIVM-woordvoerder Ronald Kooren vanuit Brussel.

Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden werken sinds 2019 samen aan een voorstel voor een Europees verbod op PFAS. Veel PFAS breken niet of nauwelijks af in het milieu. Van PFAS is ook bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Zo bestaat het risico dat je er kanker van krijgt. De stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor de natuur. Met een verbod wordt PFAS in alle niet-essentiële toepassingen verboden. Het is een belangrijke stap om de kraan voor het gebruik van deze schadelijke stoffen dicht te draaien.

Vijf landen

Het RIVM verwacht dat het stoffenverbod zal worden aangenomen, omdat er nu al vijf landen in Europa zijn die ervoor zijn. De problemen met de schadelijk PFAS-stoffen spelen bovendien in heel veel landen in Europa. Toch is het volgens het Rijksinstituut nog lang niet altijd duidelijk hoe PFAS kan worden vervangen. RIVM-woordvoerder: ,,Soms zijn PFAS essentieel in bepaalde producten. Het zit ook in medicijnen en contactlenzen bijvoorbeeld, daar moet dan wel een vervanging voor komen.’’

Al in 2019 nam Nederland het initiatief voor dit verbod. Het Nederlandse voorstel kreeg destijds ook al ruime steun in de Milieuraad in Brussel. Toenmalig bewindsvrouw Stientje van Veldhoven (Milieu) was kartrekker. Destijds stelde zij: ,,Ik vind dat we de kraan voor PFAS moeten dichtdraaien. Het teflonlaagje is dan misschien handig in een pan, maar tegelijkertijd breken deze stoffen nooit meer af in ons milieu en kunnen ze schadelijk zijn voor onze gezondheid.’’

Volgens haar kon Nederland dit probleem niet alleen oplossen en moest dat in Europees verband. ,,Zodat PFAS überhaupt niet meer gebruikt en uitgestoten wordt.” Volgens het RIVM namen Nederland en Duitsland hierbij een voortrekkersrol op zich.

In drie stappen naar verbod

Er zijn drie fases in het proces om te komen tot een PFAS-verbod. De eerste fase is vandaag afgerond: het indienen van een restrictievoorstel. Tijdens deze fase is wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en is op verschillende momenten informatie ingewonnen bij betrokken bedrijven, overheden en organisaties. Het restrictievoorstel wordt op 7 februari gepubliceerd, dan start de volgende fase.

Dat is de openbare raadpleging door ECHA (European Chemicals Agency). Iedereen kan dan inspraak hebben in het dossier en informatie aanleveren. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt. Daarna stellen de wetenschappelijke comités van ECHA hun advies op. En in de derde en laatste fase maakt de Europese Commissie een definitief voorstel, waar de lidstaten over stemmen. Vervolgens treedt het verbod formeel in werking, waarschijnlijk is dat in 2025.

De precieze effecten verschillen per soort PFAS, dat staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Ook zijn er heel veel PFAS waar nog weinig over bekend is. Van deze PFAS is dus niet duidelijk of ze ongewenste eigenschappen hebben.

