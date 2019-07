‘Nederland schaft acht of negen extra F-35-straaljagers aan’

Er komen nieuwe F35-straaljagers - ook wel bekend als Joint Strike Fighters - naar Nederland. Waarschijnlijk gaat het om acht of negen stuks. ,,Die komen bovenop de 37 waartoe het vorige kabinet al had besloten. En bij het volgende kabinet zal de defensiebegroting opnieuw omhoog moeten. Daartoe zijn we binnen de Navo ook verplicht’’, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie in een interview met Trouw.