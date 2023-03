Nederlander (35) aangehouden op vliegveld Bonaire na grap over bom en drugs

Heineken geeft toe dat het nog in Rusland actief is: ‘We hadden duidelij­ker moeten zijn’

Heineken erkent nu toch dat het afgelopen jaar met toestemming van het Nederlandse hoofdkantoor nieuwe producten heeft gelanceerd in Rusland. In een nieuw persbericht biedt het excuses aan voor de eerdere communicatie. Het bierbedrijf zei in februari dat de Russische tak sinds maart vorig jaar volledig zelfstandig opereert, maar dat bleek niet waar.