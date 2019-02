Nederlander (49) geliquideerd in Colombiaanse drugsstad Medellín

Lodewijk is de tweede Nederlander die in het Zuid-Amerikaanse land omkomt binnen een maand. Het is niet bekend wat de man in Medellín deed. De stad staat bekend om zijn gewelddadige drugshandel en was de thuisbasis van Pablo Escobars Medellín-kartel.



De aanslag vond plaats in de wijk Pedrera van het stadsdeel Copacabana, geeft gemeenteambtenaar Luz Torres aan. De politie onderzoekt de zaak en probeert het motief voor de dodelijke aanslag te achterhalen. Lodewijk is volgens de lokale krant El Colombiano in de regio de achtste geweldsdode van het jaar.



Vijf van hen werden, zegt Torres, in een nabijgelegen rivier gegooid. Vorige maand kwam een andere Nederlander, de 53-jarige Edward Roberts, in het zuidelijker gelegen Cali om het leven door messteken. Hij werd ‘s ochtends op straat gevonden. Of zijn dood met drugs te maken had, is niet duidelijk.