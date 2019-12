Nederlander (49) in Cambodjaanse cel voor 3 gram drugs en leveren aan andere toeristen

Aantal bootmigran­ten in Italië gehalveerd

25 december Het aantal migranten dat Italië over zee bereikt, is dit jaar gehalveerd ten opzichte van 2018. In vergelijking met 2017 is er zelfs een daling van meer dan 90 procent, volgens statistieken die woensdag door het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gepubliceerd.