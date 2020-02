‘Nederlander (60) bekent moord vrouw en dumpen lichaam in afvalcontainer aan Costa Blanca’

Toestand Wiki­Leaks-oprichter Julian Assange gaat vooruit

16:26 Het gaat beter met de gezondheid van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Dat zei zijn woordvoerder Kristinn Hrafnsson dinsdag. De 48-jarige Australiër zit sinds april in een gevangenis in Londen, in afwachting van een besluit van de rechter of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De rechtszaak hierover wordt volgende week hervat.