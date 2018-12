Nederlander (62) in Frankrijk overleden na gewelddadige overval

De Nederlander overleed vandaag in een ziekenhuis in Alès in het departement Gard, melden regionale media. De zestiger bezweek aan de gevolgen van een bloedvergiftiging. Het Openbaar Ministerie (OM) in Nîmes wil weten of zijn overlijden te wijten is aan de ‘smerige feiten’ die begin december plaatsvonden in de woning van de man in Barjac, zo'n 35 kilometer noordelijker.