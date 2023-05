Nederlander (62) in Vietnam vast voor doden echtgenote: ‘Te veel met haar telefoon bezig’

In Vietnam is een 62-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van moord op zijn vrouw, zo melden media in het land. Aanleiding voor de moord was volgens hen het veelvuldige telefoongebruik van zijn echtgenote. Toen ze haar mobieltje tijdens een etentje niet wilde neerleggen, escaleerde de ruzie. Hij zou haar later hebben doodgestoken met twee messen.

De vrouw, de 53-jarige Le Thi Dung, werd dinsdag dood aangetroffen in het huis van het stel. Het was de politie direct duidelijk dat haar Nederlandse echtgenoot de hoofdverdachte was, omdat hij na de moord zijn stiefdochter een berichtje had gestuurd. ‘Ik heb je moeder vermoord’, kreeg zij op haar telefoon binnen.

Jacobus Johannes K. sloeg op de vlucht, maar werd aangehouden nadat hij bij een pinautomaat geld uit de muur wilde halen.

Al zeventien jaar in Vietnam

De politie in Vietnam heeft een foto vrijgegeven van het verhoor van de 62-jarige man. Daarop is te zien hoe hij in korte broek en met zijn handen op zijn rug tegenover vier officials zit. Volgens Vietnamese media heeft hij daar verklaard dat een ruzie over haar telefoon de aanleiding was voor de steekpartij.

De twee waren al jaren samen. Sinds 2006 woonde K. bij haar in Vietnam en in 2010 trouwden ze, aldus de veelgelezen krant Tuoi Tre News. Ze woonden in de toeristische stad Da Lat in het zuiden, ten noordoosten van hoofdstad Ho Chi Minh-stad.

Al langere tijd ergerde hij zich aan het feit dat zijn vrouw vaak met haar telefoon bezig was, vertelde K. de Vietnamese politie. Toen dat dinsdag tijdens een lunch weer gebeurde en zij haar mobieltje niet wilde wegleggen, kregen ze ruzie. Ze gingen boos uit elkaar, maar zagen elkaar twee uur later weer toen Dung thuiskwam. Daar liep het opnieuw uit de hand.

Uit de keuken haalde Jacobus K. twee messen. Daarmee stak hij zijn vrouw meerdere keren, zo vertelde hij.

De man zit voorlopig vast. Het is nog niet bekend hoe hij wordt vervolgd. De Vietnamese politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Bijstand uit Nederland

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is inmiddels officieel door Vietnam ingelicht over de zaak. De man krijgt consulaire bijstand van de Nederlandse autoriteiten.

