Nederlander (68) vermoord in Panama: ‘Gelukkig namen ze René’s mobieltje niet mee’

De Nederlander die gisteren met geweld om het leven kwam in Panama was een gepensioneerd econoom. Hij laat vier volwassen kinderen en drie kleinkinderen na. ,,René kwam vorig jaar nog speciaal over om zijn kleinkinderen te zien’’, zegt zijn in Nederland wonende zus tegen deze site.

Ze vernam het nieuws over de gewelddadige dood van haar broer gisteren via diens jongste zoon, die eveneens in Nederland woont. Hij had een telefoontje gekregen van de buurvrouw van René (wiens achternaam we op verzoek van de zus niet publiceren).

,,Die buurvrouw was gealarmeerd door een bouwvakker die het stoffelijk overschot van mijn broer had gevonden. De vrouw ging vervolgens op zoek naar telefoonnummers van familieleden en vond tijdens haar zoektocht René's mobieltje. Gelukkig maar, want als de inbrekers dat ook zouden hebben meegenomen dan hadden we het nieuws over zijn dood pas veel later vernomen’’, zegt de zus met een mengeling van opluchting en verdriet.

Ruit ingeslagen

Haar broer werd vermoedelijk slachtoffer van een roofmoord. Volgens Panamese media ging(en) de dader(s) ervandoor met een nog onbekende hoeveelheid geld en de zwarte Mercury-terreinwagen van de Nederlander. ,,Dat laatste is ons ook verteld, dat geld wist ik niet’’, vervolgt de zus.

De dader(s) verschafte(n) zich volgens haar met geweld toegang tot de woning. Die bevindt zich in Isla Verde, een exclusief woonpark bij het stuwmeer Lago Alajuela. ,,Er werd een ruit ingeslagen.’’ Volgens Panamese media gebeurde dat in de nacht van maandag op dinsdag of gistermorgen heel vroeg en kwam(en) de indringer(s) daarna oog in oog te staan met de Nederlander.

Onderzoek moet uitwijzen hoe hij precies om het leven is gekomen. In Panamese media circuleren verschillende verhalen. Volgens sommigen had de zestiger een of meerdere schotwonden in de borst, anderen spreken van een messteek aan de linkerzijde van de borst. De nabestaanden tasten nog in het duister over de toedracht.

Klussen

De 68-jarige Nederlander woonde al jaren in Panama maar groeide op in Curaçao, net als de rest van de familie, zegt zijn zus. ,,René leefde alleen en was ook de enige van ons die in Panama zat. Hij kwam er ooit terecht voor zijn werk als econoom. Klussen was zijn lust en zijn leven. Hij bouwde zijn huis zelf en was al heel lang bezig met een verbouwing. De laatste paar jaar huurde René bouwvakkers in omdat hij ook een dagje ouder werd.’’

Twee van René's kinderen - een zoon en een dochter - wonen in Nederland. Ze hebben samen drie kleintjes. ,,René was dol op zijn kleinkinderen. Hij kwam vorig jaar speciaal naar Nederland om hen te zien en logeerde toen bij mij’’, zegt de zus terugblikkend.

