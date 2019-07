Nederlander betrapt op stelen uit fontein Rome: boete van 550 euro

Miljar­dairs­doch­ter (17) sterft aan drugscock­tail 'Calvin Klein', vader treft meisje dood aan

11:21 Een in het partycircuit omstreden drugscocktail heeft deze week het leven gekost van een tienermeisje uit Londen. De 17-jarige Katya, dochter van de schatrijke Igor Tsukanov uit Rusland, stierf enkele dagen nadat ze een klassiek concert had gegeven in het iconische Royal Opera House in de Britse hoofdstad. ,,Wat hadden wij als ouders kunnen doen?”