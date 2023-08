Nederlander doodgestoken in Spanje, Fin en Brit zwaargewond

Bij een vechtpartij met messen in het zuidoosten van Spanje is een 40-jarige Nederlander zaterdagochtend vroeg dodelijk gewond geraakt. Een even oude Brit en een 48-jarige Fin belandden zwaargewond in het ziekenhuis, melden Spaanse media.

Het lichaam van het dodelijke slachtoffer vertoonde meerdere snijwonden waarvan sommige vitale organen zouden hebben geraakt. De Brit liep verwondingen op aan het hoofd en steekwonden in zijn buik, de Fin ligt met een ingeklapte long op de intensive care. Beide mannen moesten een alcohol- en bloedtest ondergaan en werden in bewaring genomen tot de toedracht van de steekpartij duidelijk is. Laatstgenoemde geldt volgens de regionale krant Información als verdachte van de dood van de Nederlander. De Fin zou hebben gereageerd op een aanval door het tweetal.

De vechtpartij vond plaats in de half-vrijstaande woning van de Fin in een urbanisatie aan de rand van Torrevieja, een badplaats zo’n 50 kilometer ten zuiden van Alicante. Een buurman alarmeerde omstreeks 03.00 uur de politie nadat hij geschreeuw had gehoord. Bij aankomst troffen agenten een dode en twee gewonden aan. Omdat de Nederlander niks bij zich had waaruit zijn identiteit kon worden afgeleid, werd in eerste instantie gedacht dat hij een Brit was maar verder onderzoek gaf uitsluitsel over zijn nationaliteit. Autopsie moet de exacte doodsoorzaak uitwijzen. Bij de vechtpartij werd ook een hamer gebruikt, verklaarden bronnen rond het onderzoek aan de krant.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is bekend met de zaak en bevestigt de dood van de Nederlander . ,,We hebben geen hulpverzoek voor consulaire bijstand ontvangen’’, zegt een woordvoerster.

Schuld

Volgens buurtbewoners woonde de Fin al zo’n zeven jaar in La Torreta III, de oudste van een reeks stadsuitbreidingen met 5000 woningen in de buurt van een roze zoutmeer, en kwamen de andere twee slachtoffers vaker bij hem over de vloer. Bronnen dichtbij het onderzoek verklaarden aan het Spaanse persbureau EFE dat de drie mogelijk ruzie kregen over een schuld, waarna een gevecht ontstond.

De onlinekrant El Español omschrijft La Torreta III als een groot stedelijk complex met kleine bungalows die veertig jaar geleden zijn gebouwd. De buurt werd volgens haar bekend door de spelshow Un, dos, tres ... die van 1972 tot 2004 te zien was op de Spaanse publieke omroep TVE. Deelnemers konden er elke vrijdagavond een huis winnen. ‘Door de financiële crisis van 2008 kwamen veel bewoners in de problemen en vertrokken, waarna buitenlanders er voor weinig geld huizen van de bank konden kopen’, luidt het.