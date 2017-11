Nederlander en drie anderen bedolven onder zand bij afgraving Dinxperlo

Straks ook zelfmoordwacht van Facebook buiten Amerika

13:38 Na een succesvolle proef in Amerika gaat Facebook ook in andere landen software gebruiken om zelfmoordsignalen op te pikken. De sociale mediagigant heeft daar gespecialiseerde medewerkers voor die op elk uur van de dag alert zijn om bijvoorbeeld lokale overheden in te lichten als iemand aangeeft in geestelijke nood te verkeren.