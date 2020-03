Nederlander en Duitser bruut overvallen op Mallorca: vier verdachten vast

De vrouwen alarmeerden de politie die de twee slachtoffers even later aantrof in de omgeving. Het bleken een Nederlandse en Duitse toerist te zijn die samen wat waren gaan drinken. Een van hen was zo hard in zijn gezicht geslagen en geschopt dat hij enkele tanden had verloren. Het zwaargewonde slachtoffer werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis Son Espases. Het andere slachtoffer bleek slechts kneuzingen en blauwe plekken te hebben opgelopen. Hulpverleners behandelden hem ter plaatse aan zijn verwondingen, waarna de man kon terugkeren naar zijn hotel.