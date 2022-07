Nederlander gaat viral met scooterrit door Venetië: politie legt fikse boete en stadsverbod op

Tropische storm Bonnie blijft uit, ABC-eilanden halen opgelucht adem

De aangekondigde tropische storm die woensdag over Curaçao, Aruba en Bonaire zou trekken, heeft geen grote gevolgen gehad. Op de eilanden is daarom met opluchting gereageerd. Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas blijkt hieruit dat Curaçao een gezegend land is, hij dankte God voor het uitblijven van grote schade.

30 juni