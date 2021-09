Nederlander gearresteerd voor Hitlergroet, roepen nazileuzen en slaan medereiziger in trein

Een 52-jarige Nederlander is in het zuiden van Duitsland gearresteerd nadat hij in een internationale trein meermaals de Hitlergroet had gebracht, nazileuzen scandeerde en een vrouw sloeg die er iets van zei.

Het opmerkelijke incident vond plaats in de trein van het Oostenrijkse Salzburg naar München. Een conducteur waarschuwde vrijdagmiddag de politie nadat een treinreizigster zich bij hem had beklaagd over het gedrag van de man. Ze vertelde dat hij haar met de vlakke hand in het gezicht had geslagen na haar verzoek om te stoppen met het brengen van de Hitlergroet en het scanderen van nazileuzen. Een vuurrode plek op een van de wangen van de vrouw ondersteunde volgens de conducteur haar verhaal over de agressie van de man, meldt de Berchtesgadener Anzeiger.

Duitse politieagenten haalden de vijftiger in de grensplaats Freilassing uit de trein. Hij speelde de vermoorde onschuld maar viel bij aankomst in het politiebureau uit zijn rol door opnieuw de Hitlergroet te brengen, nazileuzen te roepen en de agenten te beledigen. Vanwege de sterke dranklucht van de man besloten ze een alcoholtest bij hem af te nemen. Daar werkte hij vrijwillig aan mee. De uitslag deed de agenten perplex staan: de man had een alcoholpromillage van maar liefst 3,2, wat neerkomt op zo'n vijftien tot twintig glazen alcoholhoudende drank waarna iemand normaliter laveloos is.

Bloedproef

De officier van justitie beval daarop een bloedproef, waarna de agenten de Nederlander naar het ziekenhuis in de stad brachten. Daar verzette hij zich tegen de afname van een bloedmonster. Dat kon pas worden verkregen nadat hij was overmeesterd en geboeid. De agenten namen hem vervolgens weer mee en sloten de vijftiger op in een cel om zijn roes uit te slapen.

De politie deed aangifte tegen de man wegens mishandeling, verzet tegen ordehandhavers in functie, bedreiging, belediging en het gebruik van symbolen van ongrondwettige organisaties. De Nederlander werd vrijdagavond laat teruggestuurd naar Oostenrijk, waar hij woont, in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie op de aangifte tegen hem.

