Nederlander helpt bij oprollen illegaal netwerk in Ivoorkust

,,Wat een maand was dit zeg,” verzucht de 29-jarige Rotterdammer die in Afrika werkzaam is voor stichting EAGLE, een organisatie die strijdt tegen de illegale handel in wilde dieren. De vangst van afgelopen week is huiveringwekkend. Bijna 500 kilo aan ivoor en slagtanden en 600 kilo aan schubdieren ter waarde van zo'n 600.000 dollar. Daarnaast worden luipaardtanden, drugs, coltan (zeer kostbaar mineraal) en zelfs kopieën van paspoorten van jonge vrouwen bedoeld voor vrouwenhandel in beslag genomen.



Het is het gevolg van een reeks arrestaties. Na een maand voorbereiding, onderzoek en achtervolgingen wordt als eerst de Vietnamese leider opgepakt. Een spin in het web die al achttien jaar in Ivoorkust woont en containers vol illegale producten naar Azië verscheept. Niet veel later volgt zijn logistiek handlanger.