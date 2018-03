Nederlander in België veroordeeld voor seks met 13-jarige jongen

Een 32-jarige man uit Almere is in België veroordeeld tot vijf jaar cel voor seksuele contacten met minderjarigen. Hij had in 2016 in zijn auto seks met een dertienjarige jongen en voerde seksueel getinte chatgesprekken met vijf andere Belgische jongens.

De rechtbank in Antwerpen legde de man een contactverbod met minderjarigen op. Ook moet hij zich laten behandelen. Dertig maanden van de celstraf zijn onvoorwaardelijk.



De man zocht via Facebook onder een valse naam contact met tienerjongens. Hij kreeg naaktfoto's en vroeg de jongens seksuele handelingen voor de webcam te verrichten.

Aandringen