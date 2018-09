Nederlander in Frankrijk gepakt voor kannibalisme en marteling

VS: Syrië bereidt opnieuw gifgasaan­val voor in eigen land

10:05 De nieuwe Amerikaanse gezant voor Syrië Jim Jeffrey heeft gezegd dat er veel bewijs is dat de Syrische regeringstroepen van plan zijn om chemische wapens in te zetten in Idlib, de laatste door rebellen gecontroleerde provincie in het noordwesten van Syrië. Dat meldt Reuters.