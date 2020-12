Nederlander krijgt op Malta 30 jaar cel voor moord op ex-vriendin

De voormalige vriendin van R., Shannon Mak, werd begin augustus 2018 bij haar appartement in Santa Venera, aan de rand van de hoofdstad Valletta, dood gevonden. Ze was zwaar mishandeld en onder meer in de nek gestoken. Haar keel was doorgesneden.

Meerdere bekentenissen

R. bekende de moord vorige maand, nadat hij twee jaar geleden meteen na het incident ook al had verklaard dat hij ‘flipte’ tijdens een ruzie. Zijn advocate protesteerde bij de onderzoeksrechter tegen deze bekentenis omdat haar cliënt nog niet op zijn rechten was gewezen en ten tijde van zijn verklaring nog geen raadsman had. Daardoor was de bekentenis volgens haar niet rechtsgeldig. R. trok zijn eerste verklaring daarop toen weer in.



De Maltese wet schrijft levenslang voor bij moord, maar de straf van Jelle R. is dankzij zijn meest recente bekentenis teruggebracht tot 30 jaar. Hij kreeg ook nog een boete van 116,47 euro wegens bezit van een mes, het moordwapen. De 30-jarige Mak had zich voor enige tijd op Malta gevestigd en was ongeveer twee jaar bevriend met de man.

Meer dan een monster

In oktober reageerde de familie van Shannon op de eerdere bekentenis van Jelle R. uit Sneek ,,We wisten allemaal dat hij het was’’, vertelde haar vader in de Times of Malta. ,,Er was geen enkele twijfel in onze gedachten. Hij legde na zijn aanhouding bij de politie al een bekentenis af, trok die later weer in, maar het bewijs tegen hem was overweldigend. Zijn nieuwe bekentenis is dan ook logisch.”



Hij wist naar eigen zeggen van de relatieproblemen tussen de twee maar had nooit gedacht dat het zo zou eindigen. ,,Hij achtervolgde haar en sloeg Shannon op brute wijze in elkaar voordat hij haar keel doorsneed. Een mens doet zoiets niet. Je moet een monster zijn. Meer dan een monster”, reageerde de vader van Shannon.