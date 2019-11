Nederlander krijgt zestien jaar cel voor mega-cokesmokkel met zeiljacht

Maarten P. (61) uit Schiedam bekende de cocaïnesmokkel vorig jaar al. De rechtbank in Bristol veroordeelde hem gisteren. Volgens een verantwoordelijke van de National Crime Agency (NCA), die zich bezighoudt met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in het Verenigd Koninkrijk, was het een van de grootste inbeslagnames ooit van drugs in klasse A.



,,Het zeiljacht van P. was speciaal aangepast met als enige doel het smokkelen van drugs. Deze inbeslagname zal de activiteiten van georganiseerde criminele groepen aanzienlijk hebben verstoord’’, verklaarde operatiemanager Ty Surgeon na afloop van de zitting. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de cocaïne bestemd was voor Groot-Brittannië en Europa om daar te worden verkocht door drugsbendes die tevens betrokken zijn bij intimidaties, uitbuiting en geweld.



De Britse kustwacht onderschepte het Nederlandse zeiljacht Marcia op 19 juli vorig jaar voor de zuidwestkust van Cornwall. Medewerkers van de NCA vonden aan boord maar liefst 93 pakketten met daarin 1661 blokken coke, wat een totale hoeveelheid opleverde van 2,1 ton. De cocaïne had volgens de misdaadbestrijders een hoge zuiverheid. Ze schatten de groothandelswaarde (directe verkoop) op zo'n 58 miljoen euro en de straatwaarde na versnijden op zo'n 156 miljoen euro.



De opvarenden van het zeiljacht, Maarten Peter P. (59) en Emile Adriaan Jeroen S. (44), werden gearresteerd en aangeklaagd voor een reeks drugsmisdrijven waaronder smokkel en illegale import. S. werd in juni vrijgesproken, omdat hij volgens de volksjury niets afwist van de drugs.