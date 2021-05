Nederlander maakt eerste videobeelden van ‘uitgestorven’ aapje

,,Kijk, die dreigbeweging. Hij probeert mij weg te jagen. Tenminste, zo begrijp ik dat, maar dat moeten wetenschappers maar verder uitzoeken. Hij is in ieder geval niet schuw.” De hij is een Bouviers rode franjeaap en de plaats van handeling is Ntokou-Pikounda National Park in het drassige bekken van de Congo-rivier in het hart van de Republiek Congo. Jaap van der Waarde (56), natuurbeheerder in dit gebied, heeft iets unieks gefilmd: een zeer zeldzaam Afrikaans aapje dat zich tegenover mensen soms groter en sterker voelt dan hij is.