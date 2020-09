Nederlander omgekomen bij ongeval met shovel in Duitsland

‘Trump nam in opwelling voor tonnen kunst uit Parijse ambassade mee’

7 september President Donald Trump zou tijdens een bezoek aan de Amerikaanse ambassade in Parijs voor 750.000 dollar (634.000 euro) aan kunstwerken uit de residentie hebben meegenomen. Volgens ingewijden zou hij een portret, een buste en een set zilveren figuurtjes in een opwelling in zijn vliegtuig Air Force One hebben laten laden.