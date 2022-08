‘Nederlander runde explosievenwerkplaats in Spanje’

De Spaanse Guardia Civil kwam de man op het spoor nadat er meldingen binnen waren gekomen over explosies in de gemeente Campos del Rio, in het zuidoosten van Spanje. Een onderzoek leidde naar het landhuis van de Nederlander, die al een strafblad heeft vanwege het veroorzaken van een bosbrand. Dat gebeurde toen hij met pyrotechnische apparaten in de weer was.