Nederlander vast in Spanje voor langdurig stalken Spaanse vrouw

Samen met zijn hond bivakkeerde de Nederlander sinds mei vorig jaar in zijn auto in het plaatsje Palencia, een klein stadje zo'n 250 kilometer ten noorden van Madrid. De man ontmoette er een vrouw die hij Elena noemt. Ze kwamen elkaar tegen bij het uitlaten van de honden. Na een gesprek raakte de Nederlander geobsedeerd door de vrouw en begon haar te stalken. Hij viel haar per telefoon lastig, belde haar tientallen keren en stuurde haar honderden sms'jes.



De Spaanse krant sprak de Nederlander al eerder, hij was in het kleine plaatsje opgevallen door een klein opstootje tijdens een muziekfestival. Voor het incident tijdens het festival kreeg hij na zijn arrestatie een boete. Maar daar hield de overlast die de Limburger veroorzaakte in het stadje niet op, vooral niet voor de vrouw waar hij zijn pijlen op gericht heeft.



Op zijn Facebookpagina schrijft de man meerdere berichten aan haar in een poging de vrouw het hof te maken. Zo schrijft hij in een bericht dat de vrouw veel voor hem betekent. ‘Ondanks slechts enkele gesprekjes heeft ze veel indruk gemaakt’, schrijft hij. In een ander bericht wenst hij haar een fijne nachtrust. ‘Droom zacht, lieve schat, ik denk dat je dit bericht binnenkort wel te lezen krijgt’, schrijft de man die zijn bericht afsluit met een oproep aan de vrouw om contact met hem op te nemen.